Al via ufficialmente la 31ª stagione di “Melodica – La Musica dell’Anima”

Sabato 25 ottobre alle ore 20.30 sul palco del centro Commerciale Culturale di Ragusa in via Giacomo Matteotti 61 si esibiranno il sassofonista Gianfranco Brundo e la pianista Ketty Teriaca con “Danzas”. È ancora possibile abbonarsi per non perdere i 14 concerti in programma: un’intera stagione di musica racchiusa in un abbonamento dal costo simbolico di 60 euro. Il programma di sabato prossimo prevede un cammino sonoro tra le danze musicali di diverse epoche e culture, passando dalla raffinatezza delle forme europee alle suggestioni passionali del tango argentino. Una serata che evocherà atmosfere intense e vibranti, dove i ritmi popolari si intrecceranno con l’eleganza della musica colta, restituendo tutta la forza espressiva e comunicativa del linguaggio musicale. “Siamo felici di inaugurare una nuova stagione di Melodica, che continua a essere un punto di riferimento per chi ama la musica concertistica e per chi cerca momenti autentici di bellezza – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – Ogni concerto è pensato come un incontro tra artisti e pubblico, un’esperienza di ascolto e di emozione condivisa che rinnova, anno dopo anno, la magia di questa rassegna”. La campagna abbonamenti è attiva presso la Libreria Ubik (ex Libreria Paolino) in Corso Vittorio Veneto 144, tel. 0932/626260, e presso l’Auditorium del CCC a partire dalle ore 19.00 nei giorni dei concerti. I posti sono limitati, ed è quindi consigliata la prenotazione al numero 349 2993208 (anche tramite WhatsApp). Gianfranco Brundo, sassofonista classico e musicologo, ha collaborato con importanti ensemble cameristici e orchestre, esibendosi nei principali teatri italiani e internazionali. Ha rappresentato più volte l’Italia al Festival mondiale del saxofono, vincendo numerosi concorsi e partecipando a festival di prestigio. È stato saxofonista principale del Teatro San Carlo di Napoli e, dal 2011, del Teatro Massimo di Catania. Ketty Teriaca si dedica da sempre alla musica da camera, collaborando in duo e trio con musicisti di grande spessore. Vincitrice di diversi concorsi nazionali e internazionali, ha calcato i palcoscenici di importanti istituzioni in Italia e all’estero. Dal 2001 è membro dell’Ensemble Darshan, specializzato nella sonorizzazione dal vivo dei film muti, e nel 2009 ha eseguito in prima assoluta il trio Il demone meschino di Nicola Piovani. La rassegna musicale “Melodica” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni contattare, anche su WhatsApp, i numeri 366 9790999 e 349 2993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail. com o visitare il sito https://www.melodicaweb.it.