CINEMA LUMIERE RAGUSA

Al cinema Lumiere in visione per la seconda settimana il film di Ferzan Ozpetek “Napoli Velata” alle 18:30 e alle 21:30. Lunedì 8 gennaio ci sarà una serata di beneficenza con ingresso gratuito e inizio alle ore 18 con la proiezione de “I luoghi dell’anima”. I Luoghi Dell’Anima è un docu-viaggio filmato nell’incanto di Ragusa, inteso sia in senso fisico che di disposizione verso gli altri. Con il mediometraggio dell’architetto Lucio D’Amico, “Da Ragusa a Ragusa Ibla, chiese, palazzi, quartieri e devozione” ri-scopriremo le due Ragusa, centro e il quartiere storico di Ragusa Ibla, un percorso dell’anima che si confronta con l’architettura della città e con i sentimenti che essa genera continuamente in noi cittadini e nei turisti. Con “Degeneration A Little Lovely Life” del film maker Alessandro Cataudella indagheremo nell’animo di chi fa della sensibilità il motore primo della propria arte a servizio degli altri. Nel caso specifico, il cortometraggio di Cataudella -con le voci fuori campo di Federica Guglielmino e Sara Cascone della Compagnia GoDoT che interpretano la Corale Distrofia scritta da più di 20 poeti provenienti da tutta la Sicilia- prende spunto da una delle tante malattie degenerative invalidanti, come la distrofia muscolare di Duchenne e di Becker, e mostra momenti di vita di una persona che ne è colpita per far riflettere su alcuni profondi aspetti dell’esistenza. Un’ora e venti minuti circa, senza soluzione di continuità, durante cui “i luoghi dell’anima” vi condurranno attraverso un paesaggio di bellezze con le quali godere e far godere gli altri.