AL CINEMA LUMIERE DI RAGUSA

Giovedì 15 marzo continua la seconda parte di “Appuntamento al buio” con in programma “The squadre”, film del 2017 diretto da Ruben Östlund vincitore della Palma d’oro allo scorso festival di Cannes (orari 18:30 e 21:30). Da venerdì 16 a domenica 18 marzo “Nome di donna ” film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi. Orari: 18:30 e 21:30. Lunedì 19 marzo “Because the night” serata Jean Vigo a partire dalle 18:30: la serata è organizzata con il cineclub Fitzcarraldo (ingresso 5 euro e gratuito per i titolari di abbonamento “Appuntamento al buio”). Martedì 20 e mercoledì 21 marzo ancora “Nome di donna” alle ore 18:30 e 21:30: il film racconta la storia di Nina, una giovane madre single che all’inizio dell’estate decide di lasciare Milano e di trasferirsi con la figlia in un paesino della bassa Lombardia. Qui Nina trova impiego in una prestigiosa clinica privata per anziani, dove ha modo di relazionarsi con le altre donne che vi lavorano, alcune italiane e molte straniere. Questo luogo elegante e quasi fiabesco, però, cela uno scomodo segreto, legato al torbido sistema di favori messo in piedi da manager della struttura.