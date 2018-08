La stagione calcistica riparte con la serie A il prossimo 18 agosto

Prontamente archiviato il Mondiale di Russia 2018, il mese di agosto è stato caratterizzato da un interessante calcio mercato e dalle classiche amichevoli di lusso. Tutto questo mentre veniva pubblicato il calendario della stagione di serie A 2018-2019 che ci riportava a una dimensione di calcio giocato per noi appassionati molto più congeniale. Così, una volta superato lo scoglio rappresentato da Ferragosto, torna prontamente il campionato di serie A, con la prima giornata che verrà disputata tra sabato 18 e lunedì 20 agosto. Discorso differente quello che invece riguarda il calendario di serie B, che è già slittato due volte per via di penalizzazioni, esclusioni, ripescaggi e ricordi. Ad oggi non conosciamo ancora la data di inizio del campionato cadetto, che potrebbe subire dei ritardi rispetto alla data precedentemente annunciata per il 25 agosto prossimo. Si riparte quindi dalla serie A e più o meno da dove eravamo rimasti dopo lo scorso 20 maggio. La Juventus di Allegri aveva conquistato il settimo scudetto consecutivo, il Napoli di Sarri aveva ottenuto il record di punti nella sua storia, arrivando comunque secondo dietro i bianconeri. Nella classifica finale il risultato forse meno pronosticabile era stato il quarto posto dell’Inter di Luciano Spalletti, che era riuscita strappando una vittoria coi denti alla Lazio di Simone Inzaghi, a centrare l’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione in Champions League.

Durante l’estate abbiamo assistito al valzer del Milan che in un primo momento risultava fuori dall’Europa League, per poi tornare prontamente in auge e rimarcare quel bisogno di Europa fondamentale per le milanesi. Il campionato di serie A riparte quindi da 4-5 squadre maggiormente attrezzate per darsi battaglia e conquistare il tricolore. La Juventus si è rinforzata nei punti giusti, non solo con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e lo stesso può dirsi per Roma e Inter specialmente. Il Napoli rilancia il suo nuovo corso con un nuovo tecnico come Carlo Ancelotti. A rendere particolarmente interessante l’avvio di stagione ci ha pensato poi il calendario che già dalle prime battute promette spettacolo, specialmente per squadre come Napoli, Lazio e Milan. Si parte infatti proprio con Lazio-Napoli, seconda gara dell’anticipo di serie A, dopo che Chievo-Juventus avrà formalmente dato il calcio d’inizio alla stagione. Domenica 19 agosto toccherà invece a Torino-Roma, Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa completare il quadro delle gare più importanti della prima di campionato. Sarebbe stato difficile prevedere un inizio più spettacolare di questo, specialmente se andiamo a vedere cosa riserva la seconda di campionato, con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, di scena sabato 25 agosto. Siamo convinti che per queste due gare i bookmakers d’Europa sapranno scatenarsi, visto che già alla seconda giornata potremo assistere a incontri di un certo livello. Con LeoVegas Sport appuntamenti fissi con top calcio e scommesse live comodamente giocabili da casa, con quote migliorate per gli eventi sportivi più importanti del momento. Terzo turno particolarmente brillante ancora per Milan e Napoli, che affronteranno rispettivamente la Roma in casa e la Sampdoria a Genova. Ciò nonostante sarà probabilmente la settima di campionato a regalare le emozioni più forti di questo avvio di stagione con il derby di Roma e con la sfida tra Juventus e Napoli, di scena durante il weekend del 29 e 30 settembre.