Anteprima Melodica: Vivacidade Duo al Centro Commerciale Culturale di Ragusa giovedì 9 ottobre

In attesa dell’inizio ufficiale della 31ª stagione di “Melodica – La Musica dell’Anima”, l’anteprima prevista per giovedì 9 ottobre 2025 sarà affidata al Vivacidade Duo, un duo straordinario formato dal pluricampione del mondo di fisarmonica Pietro Adragna e dal chitarrista internazionale Giuseppe Sinacori. Con “Suoni e ritmi mediterranei e sudamericani” i musicisti siciliani proporranno un dialogo musicale, in cui la virtuosità della fisarmonica si fonde con la ricchezza espressiva della chitarra, tra ritmi sudamericani e sonorità mediterranee. L’evento si terrà presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, con inizio concerto alle ore 20.30. L’anteprima è pensata come omaggio speciale per chi sottoscrive l’abbonamento alla stagione, mentre i non abbonati potranno partecipare con un biglietto di 5 euro. La 31ª stagione di Melodica prenderà ufficialmente il via sabato 25 ottobre con un cartellone di 14 concerti che si terranno fino al mese di giugno del 2026. L’intera stagione è racchiusa in un abbonamento dal costo simbolico di 60 euro, disponibile presso la Libreria Ubik Ragusa (ex Paolino, Corso Vittorio Veneto 144 – tel. 0932 626260) e al botteghino del CCC a partire dalle ore 19:00 nei giorni di concerto. La rassegna musicale “Melodica” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni contattare, anche su WhatsApp, i numeri 366 9790999 e 349 2993208, scrivere ad [email protected] o visitare il sito https://www.melodicaweb.it.